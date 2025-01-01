بدء الاستعدادات للعرض الخاص لـ فيلم "الدشاش"

الفجر الفني
الدشاش
الدشاش

 

يستعد صناع عمل فيلم 'الدشاش'، للنجم محمد سعد للعرض الخاص له اليوم في أحد المولات بالقاهرة، بحضور صناع العمل ليكون جاهزًا لطرحه في دور العرض السينمائية بدء من الغد. 

 

 

ومن المقرر أن يقدم محمد سعد في فيلم "الدشاش"، دورًا جديدًا بعد غياب دام لسنوات عن السينما، حيث يظهر للمرة الأولى في دور شخصية حادة الطباع تتعرض للعديد من المشاكل، ليقرر بهذه الشخصية التخلي عن طابع الكوميديا.

 

الذي غلب على الكثير من أعماله من قبل وكان من أبرز تلك الأعمال: اللمبي، كركر، تتح، كتكوت، بوحه، اللمبي 8 جيجا، تحت الطرابيزة، محمد حسين، وغيرهم من الأعمال.

 

وفي سياق آخر أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، بطولة محمد سعد، الأغنية الرسمية للعمل بعنوان "دي معلمة"، التي سيتم عرضها في مصر بدءًا من 1 يناير وفي باقي الدول العربية في 9 يناير. 

 

الدشاش 

 

 

تفاصيل فيلم الدشاش: 

 

وفيلم "الدشاش" بطولة ‏كل من محمد سعد، ‏زينة، باسم سمرة، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، خالد الصاوي، نسرين أمين، ‏ومحمد فهيم، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

 

 

الدشاش 
الدشاش محمد سعد العرض الاص لفيلم الدشاش

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