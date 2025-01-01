"العربية للتصنيع" توقع مذكرة لتوطين التكنولوجيا بصناعة السكك الحديدية

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع “سيماف” التابع للهيئة العربية للتصنيع وشركة “الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة”، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات مع كبرى شركات القطاع الخاص بهدف توطين أحدث التقنيات وزيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وخاصة في قطاع السكك الحديدية، تحت شعار “صنع في مصر”.





وخلال مراسم التوقيع، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون مع شركة الغرابلي، مشيرًا إلى أهمية هذا التكامل في تعزيز منظومة صناعة السكك الحديدية بما ينعكس إيجابيًا على الصناعة الوطنية والاقتصاد المصري ويسهم في تقليل الواردات. كما أكد أن الهيئة تسعى لتنفيذ مشروعات مشتركة لتصنيع مكونات عربات القطارات وفق المعايير الدولية، لتلبية احتياجات وزارة النقل بمنتجات متطورة محلية الصنع، مع التركيز على التصدير للأسواق الأفريقية والعربية.





وقّع مذكرة التفاهم اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والسيد معتصم إبراهيم الغرابلي، رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة.





من جانبه، أعرب الغرابلي عن فخره بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، التي تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية بخبراتها الكبيرة في التصنيع، خاصة في مجال صناعة السكك الحديدية من خلال مصنع “سيماف”. وأكد أن هذا التعاون سيعزز الاقتصاد المصري من خلال تصميم وتصنيع مكونات عربات القطارات بفكر وإبداع العقول المصرية وبالاعتماد على القدرات الوطنية المتطورة للهيئة.