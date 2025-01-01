جامعة أسيوط توقع 16 بروتوكولا في التعاون الدولي خلال عام 2024

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الاربعاء تقريرًا من الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير ومنسق مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربيةحول ما تم تنفيذه في مجال العلاقات والروابط الدولية مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المرموقة على مستوي العالم

وأشار التقرير، إلى جهود جامعة أسيوط خلال عام 2024، والتي تركزت في تعزيز دور الجامعة العلمي والميداني، واكتساب سمعة دولية متميزة، وتوفير فرص التعلم والتبادل الأكاديمي والثقافي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، من خلال التعاون مع الجهات، والمؤسسات، والجامعات الدولية المانحة في جميع أنحاء العالم، وتقديم الدعم الفني لمن يرغب في التقدم لتلك المنح، مما يتيح للمتقدمين حرية التركيز على تحقيق الأهداف الأكاديمية.

وفي إطار دور مكتب للعلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية؛ قام المكتب بإنجاز 16 بروتكول تعاون واردًا من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تم مراجعتها من قِبل مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية لعام 2024، والتي تضمنت؛ بروتكول التعاون بين جامعة أسيوط والجامعات في دولة التشيك في مجالات الرياضيات والعلوم خاصة الفيزياء، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط ومركز "Tsukuba" الياباني لعلوم الفضاء التابع لوكالة اليابان لاستكشاف الفضاء " JAXA"، وبرتوكول التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة روما تري بإيطاليا، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط والجامعات البحرينية، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية بأوزبكستان، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط وأكاديمية موناكو البحرية ""A2M الفرنسية، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط والجامعة الفنية المجرية في بودابست، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط ومعهد جامعة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي بإيطاليا، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة فرانسيسك سكورينا الروسية، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط وجامعات حكومة هونغ كونغ، تحديدًا "جامعة بوليتكنيك هونغ كونغ"، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط ومنصة طوكيو للإبتكار "TIB"، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة بيلاروسيا الحكومية للمعلـومات والإلكترونيات اللاسلكية "BSUIR"، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط ومجموعة كليات شانديغار الهندية، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة بولنت أجاويد التركية، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة ناميبيا، وبروتكول التعاون بين جامعة أسيوط ودولة لاتفيا.

وكشف الدكتور جمال بدر؛ أنه في إطار أنشطة مكتب العلاقات الدولية بجامعة أسيوط؛ في تعزيز أوجه التعاون القائم مع الهيئات المانحة المختلفة، اعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية، خلال عام 2024 عن (9) منح دراسية مقدمة؛ لطلاب الجامعة، وباحثيها، وأعضاء هيئة التدريس؛ والتي تسهم في تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، واكسابهم الخبرات الأكاديمية والعلمية والعملية.

و تضمنت المنح الدراسية؛ منح السفارة الفرنسية في مصر لطلاب الدراسات العليا للعام الدراسي 2024- 2025، ومنحة هيئة اليونسكو للتقديم "لبرنامج لوريال – اليونسكو من أجل المرأة في العلم"، ومنح هيئة التبادل العلمي الألماني "DAAD" لطلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، ومنحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية "برنامج ماري سكلودوفسكا"، ومنحة السفارة الامريكية بالقاهرة " البرنامج العالمي للتبادل الطلابي" للعام الدراسي 2024- 2025، ومنحة برنامج دراسة المعاهد الأمريكية "SUSIs" للقيادات الطلابية، ومنحة برنامج دراسة المعاهد الأمريكية "SUSIs" للباحثين، ومنحة الحكومة اليابانية ""MEXT لعام 2025م للدراسة في جامعة كانازاوا اليابانية، ومنحة "يوجين يونيسكو" لعام 2024-2025 الممولة من الحكومة الرومانية بالتنسيق مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وحرصًا من إدارة الجامعة على توفير فرص تعليمية، وبحثية أكثر للطلاب، والباحثين، نظمت الجامعة عددًا من المحاضرات التعريفية، حول المنح المقدمة من الجهات المانحة، ومميزاتها، وشروط التقدم إليها، وأسفرت هذه الندوات عن حدوث تجاوب كبير مع المنح المقدمة من تلك الجهات، مما انعكس في زيادة أعداد المستفيدين من المنح.

ويواصل مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية؛ دوره في تعزيز المشاركة الدولية لجامعة أسيوط، وزيادة ظهورها الدولي، ومد جسور التعاون والشراكات مع الجامعات المرموقة دوليًا وعالميًا، بما يحقق رؤية واستراتيجية الجامعة.