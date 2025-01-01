مفاجأة كبرى بشأن انتقال البرازيلي إيفرتون إلى الأهلي

فجر الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة بشأن انتقال البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك التشيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن الأهلي قريب من التعاقد البرازيلي إيفرتون المتواجد في الدوري التشيكي، وهناك اتفاق مع اللاعب على الأمور المادية، وبانيك يريد 3 ملايين يورو لبيعه للأهلي.

وكشف كريم رمزي عن مفاجأة بشأن عقد اللاعب، قائلًا: هناك شرط جزائي في قيمة عقد البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، بقيمة مليون و200 ألف دولار

وتابع كريم رمزي: الأهلي توقف عرضه عند مليون و300 ألف دولار، وغالبا سيكون إيفرتون أول صفقات الأحمر في يناير.

واختتم رمزي: الأهلي يبحث عن مهاجم ولو جاء في الطريق مدافع محلي فسيكون هناك عمل على ضمه، والحديث عن محمد إسماعيل ومصطفى العش لاعبا زد، والفريق حتى الآن متمسك بلاعبيه.

