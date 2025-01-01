بيت العائلة بأسيوط ينظم زيارة لداري ايتام الحنان والايمان لتقديم التهنئة والهدايا بالعام الجديد

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جانب من الزيارة
جانب من الزيارة


زار وفد لجنة الطواري والازمات ببيت العائلة المصرية بأسيوط مساء اليوم الاربعاء دار الحنان للأيتام ودار ثمرة الايمان لتقديم التهنئة ومشاركة الاطفال احتفالهم بالعام الميلادى الجديد وأعياد الميلاد.
جاء ذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ سيد عبد العزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والاب عاموس بسطا أمين مساعد بيت العائلة المصرية وبمشاركة اللواء فريد الشويخ أمين أمانة الطوارىء والأزمات ببيت العائلة بأسيوط و المستشار نادر العسال منسق أمانة الطواري والازمات وفتحي صلاح رئيس لجنة التدريب والتثقيف 
وأشرف عبدالجابر امين سر لجنة الطواري والازمات والمهندسة نيفين صلاح رئيس لجنة الخدمات العامة 
ود ايريني عماد وكيلة  لجنة الخدمات العامة ود مروة مجدي عضو لجنة الطواري والازمات.
وقام الوفد بزيارة دار الحنان لرعاية الاطفال الايتام ودار ثمرة الايمان للاطفال الايتام بنين وتم تقديم الهدايا للأطفال ومشاركتهم احتفالاتهم بالعام الميلادى وأعياد الميلاد وسط فرحة وسعادة بالغة من الحضور.
يأتى هذا فى إطار المشاركة المجتمعية لأمانة الطوارىء والأزمات ببيت العائلة المصرية ومشاركة كافة فئات المجتمع احتفالاتهم.

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