بالصور.. محافظ الأقصر يلتقى أصحاب المحاجر لبحث مشكلاتهم

محافظات
بوابة الفجر

 

 

التقى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بعدد من الأهالى من أصحاب المحاجر بالبياضية والبغدادى وإسنا والزينية والمدامود لبحث مشكلاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع القانون،  وذلك فى إطار فتح المزيد من قنوات التواصل ما بين المواطنين ومسؤولى الجهات الحكومية المختلفة.


وأستعرض أصحاب المحاجر أن مشكلتهم تتمثل فى تعطيل أعمال المحاجر الخاصة بهم بسبب عدم قدرتهم فى الحصول على احتياجات كل محجر من السولار اللازم للتشغيل، مما يصعب سير أعمالهم على النحو المطلوب.
كما ناقش عدد من الحضور، رغبتهم فى إنهاء إجراءات التقنين والحصول على العقود النهائية، لضمان تقنين أوضاعهم بشكل كامل وسليم قانونيًا.
و خلال اللقاء تواصل محافظ الأقصر مع الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، لبحث مشكلتهم.
و أكد وكيل وزارة التموين على توافر كافة المحروقات ومن ضمنها السولار بمحطات الوقود على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما تم الأتفاق أنه سيتم توفير أحتياجات كل محجر من خلال محطات الوقود الأقرب لهم والتنسيق مع الجهات الأمنية المنوطة لضمان وصول السولار للمحاجر بشكل أمن وعدم مصادرتها.
وعلى هامش اللقاء، أوضح محافظ الأقصر أنه يسعى جاهدًا للتسهيل على الأهالى بمراكز ومدن المحافظة، وتبسيط الإجراءات فى الملفات المختلفة، مشيرًا إلى إنه فى ملف تقنين أراضي الدولة تم زيادة مدة دفع جدية الفحص حتى غدا الخميس، لإتاحة الفرصة للمتأخرين فى السداد.

 

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