الحماية المدنية الجزائرية تنشر حصيلة ثقيلة لتدخلاتها الميدانية خلال ليلة رأس السن

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بوابة الفجر



أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية عن حصيلة ميدانية ثقيلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بتسجيل 8 وفيات و222 جريحا، إثر 2707 تدخلات بمعدل تدخل واحد كل 31 ثانية.

وتشكل حوادث المرور تهديدا كبيرا لحياة المواطنين، حيث سجلت فرق الحماية المدنية الجزائرية 180 حادثا خلال يوم واحد فقط، خلفت 222 جريحا و7 وفيات.


ونجحت الحماية المدنية في إنقاذ 38 شخصا تعرضوا لاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون. ومع ذلك، أضيفت حالة وفاة واحدة.

وتدعو الحماية المدنية الجزائرية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة، سواء أثناء القيادة أو استخدام أجهزة التدفئة، لتجنب الكوارث التي تهدد حياتهم وحياة أحبائهم.

وفي السياق، حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على المرتفعات الغربية

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