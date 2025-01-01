طلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط يحصدون أربعة جوائز في الموسم السابع لمسابقة المواهب الذهبية

محافظات
طلاب ذوى الهمم بجامعة
طلاب ذوى الهمم بجامعة أسيوط

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الاربعاء طلاب الجامعة من ذوي الهمم، الفائزين بعدد أربعة جوائز في مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة، في موسمها السابع، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية، تحت إشراف وزارة الثقافة.

  وجاء حفل ختام فعاليات الموسم السابع من مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة؛ تحت رعاية وبحضورالدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمعماري حمدي السطوحي رئيس القطاع، والدكتورة هادية صابر رئيس الجمعية، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

  وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية والدعم لذوي الهمم، خاصةً الموهوبين منهم، مشيرًا إلى أهمية دمجهم في المجتمع وتشجيعهم على الإبداع، في ظل تكاتف جهود مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن سعادته بقدراتهم ومواهبهم، وما يتمتعون به من عزيمة وإصرار لتحقيق المستحيل.

وجاءت مشاركة الجامعة تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، والدكتور محمد ياسين منسق الأنشطة بالمركز.

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن شكره لكل من أسهم في تحقيق الطلاب ذوي الهمم لهذه النتائج المشرفة لجامعة أسيوط العريقة، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت بنحو 25 طالب وطالبة، في المسابقة التي انطلقت عام 2018 ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم، بهدف اكتشاف المواهب الفنية في مجالات: الغناء الجماعي والفردي، العزف، الاستعراض، والإنشاد الديني، وشارك فيها هذا العام 473 متسابق من تسع محافظات، تم تقييمهم من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين.

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن الطلاب الذى حصلوا على الأربعة جوائز هم  الطالب يوسف حسونة حصل على المركز الأول في مسابقة الإنشاد الدينى وكما حصل فريق الكورال بالمركز  على المركز الثانى فى مسابقة الغناء الجماعي وحصل الطالب مصطفى كمال على المركز الثانى فى مسابقة الغناء الفردي، والطالبة نور المعتصم على المركز الثاني في مسابقة الغناء الفردي فئة ثانية

اسيوط الأربعا الأربعاء الاوبر الأوبرا الاوبرا المصر الأوبرا المصرية الب اكتشاف المواهب آل علي ألا الات افة افيه اكتشاف الـ البلد اسيو أشر إشراف إله التعاون التعل التعلي التعليم أربع أربعة أرك استعراض التعليم والطلاب أحمد فؤاد هنو ادرة أدية مهم محافظ

مواد متعلقة

تشغيل 9481 شاب وتسليم واستخراج 343 عقد عمل فى أسيوط خلال 2024

تنفيذ 21 مشروعًا لإحلال وتجديد مراكز شباب وملاعب بتكلفة150 مليون جنيه فى أسيوط خلال عام 2024

تنفيذ 3579 حملة رقابية وتحرير 37931 محضر وضبط 53 ألف طن مواد بترولية فى أسيوط خلال عام 2024

محافظ أسيوط يفتتح سوق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة بمدينة أبوتيج

تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس جامعة أسيوط لامتحانات الفصل الدراسي الأول

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استخراج حجر صخري من وجه مواطن بعد تعرضه للإصابة أثناء أداء عمله

مليار و730 مليون جنيهًا لمشروعات مياة والصرف الصحي فى أسيوط خلال عام 2024

بتكلفة نصف مليار جنية.. إنشاء 65 مدرسة جديدة بواقع 1172 فصل دراسي فى أسيوط خلال 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يفسخ عقد لاعبه المحترف بالتراضي

عاجل - هل يتم فرض رسوم جمركية على أجهزة التابلت واللابتوب الشخصية؟.. التفاصيل الكاملة من الحكومة

صورة شيرين عبدالوهاب تثير التساؤلات وتشعل الجدل بين جمهورها

وسائل إعلام: انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيغاس

مسئولو السفارة المصرية بالجزائر يستقبلون بعثة الأهلي في المطار

طرح البوستر الرسمي لـ فيلم" 6 أيام" والعرض 15 يناير المقبل

محمد عدوية يستقبل عزاء والده

النهاية الحزينة لمحمد شوقي عبد العزيز: أزمة قلبية حادة أودت بحياته