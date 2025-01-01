طلاب ذوي الهمم بجامعة أسيوط يحصدون أربعة جوائز في الموسم السابع لمسابقة المواهب الذهبية

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مساء اليوم الاربعاء طلاب الجامعة من ذوي الهمم، الفائزين بعدد أربعة جوائز في مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة، في موسمها السابع، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية، تحت إشراف وزارة الثقافة.

وجاء حفل ختام فعاليات الموسم السابع من مسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة؛ تحت رعاية وبحضورالدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمعماري حمدي السطوحي رئيس القطاع، والدكتورة هادية صابر رئيس الجمعية، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية والدعم لذوي الهمم، خاصةً الموهوبين منهم، مشيرًا إلى أهمية دمجهم في المجتمع وتشجيعهم على الإبداع، في ظل تكاتف جهود مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن سعادته بقدراتهم ومواهبهم، وما يتمتعون به من عزيمة وإصرار لتحقيق المستحيل.

وجاءت مشاركة الجامعة تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبد القادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز، والدكتور محمد ياسين منسق الأنشطة بالمركز.

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى عن شكره لكل من أسهم في تحقيق الطلاب ذوي الهمم لهذه النتائج المشرفة لجامعة أسيوط العريقة، مشيرًا إلى أن الجامعة شاركت بنحو 25 طالب وطالبة، في المسابقة التي انطلقت عام 2018 ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الهمم، بهدف اكتشاف المواهب الفنية في مجالات: الغناء الجماعي والفردي، العزف، الاستعراض، والإنشاد الديني، وشارك فيها هذا العام 473 متسابق من تسع محافظات، تم تقييمهم من قِبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين.

وأوضحت الدكتورة أمنية عبد القادر أن الطلاب الذى حصلوا على الأربعة جوائز هم الطالب يوسف حسونة حصل على المركز الأول في مسابقة الإنشاد الدينى وكما حصل فريق الكورال بالمركز على المركز الثانى فى مسابقة الغناء الجماعي وحصل الطالب مصطفى كمال على المركز الثانى فى مسابقة الغناء الفردي، والطالبة نور المعتصم على المركز الثاني في مسابقة الغناء الفردي فئة ثانية