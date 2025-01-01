النيابة العامة تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي

أجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة بشأن وفاتي اللاعبين أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر) ومحمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي)، حيث استمعت لأقوال عدد كبير من المسؤولين باتحاد كرة القدم المصري، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلسي إدارة ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ، وأعضاء أجهزتهم الإدارية والطبية، بجانب الأطباء المعالجين للحالات الصحية قبل الوفاة، وآراء المختصين في الطب الشرعي والرياضي.

خلصت التحقيقات إلى أن وفاة اللاعب أحمد السيد رفعت يوم 6 يوليو 2024 جاءت نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، بعد أن عانى سابقًا من جلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري أثناء مباراة في مارس من العام نفسه. ورغم تلقيه العلاج المناسب وتركيب دعامة طبية، إلا أن خللًا جينيًا لديه تسبب في تصلب الشرايين التاجية ومشكلات صحية أخرى أدت إلى الوفاة. كما كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات إدارية شابت إجراءات سفره للخارج، وأصدرت الجهات الإدارية قراراتها بشأن المتسببين في ذلك.

وفيما يخص اللاعب محمد شوقي عبد العزيز، فقد توفي في 19 نوفمبر 2024 إثر نوبة قلبية حادة ومضاعفات في المخ والكلى بعد توقف عضلة القلب أثناء مباراة في دوري القسم الثاني. ورغم سرعة نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي، التي تبعد عن مكان الواقعة مسافة قصيرة، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة في العناية المركزة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الحالة الصحية لكلا اللاعبين لم تكن تؤهلهما للاحتراف في كرة القدم. وحرصًا منها على حياة الرياضيين وتجنب تكرار مثل هذه المآسي، أصدرت النيابة عددًا من التوصيات الهامة.

شملت التوصيات تكليف لجنة مختصة قانونيًا بوضع لائحة شاملة للاشتراطات الطبية اللازمة لممارسة الرياضة، وتعميم إجراء الفحص الجيني لجميع اللاعبين للتنبؤ بالمشكلات الصحية المستقبلية. وأكدت النيابة على أهمية إجراء كشف طبي متقدم قبل المشاركة في البطولات المحلية أو الدولية من خلال جهات طبية معتمدة، مع منع مشاركة أي لاعب لم يجتز الفحص.

كما أوصت بإجراء تحليلات طبية دورية على جميع اللاعبين وإعداد سجل طبي لكل منهم يشمل نتائج الفحوصات والتاريخ الصحي الوراثي، مع ضرورة توفير أحدث الأجهزة الطبية لإسعاف اللاعبين داخل جميع الأندية بمختلف درجاتها.

اختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على ضرورة الالتزام بهذه التوصيات لحماية الرياضيين وتطوير المنظومة الرياضية في مصر.