النيابة تكشف سبب وفاة أحمد رفعت: خلل جيني أنهى حياته

أعلنت النيابة العامة أن وفاة اللاعب أحمد السيد رفعت، لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر، يوم 6 يوليو 2024، جاءت نتيجة سكتة قلبية مفاجئة. التحقيقات كشفت أن اللاعب كان قد تعرض في 11 مارس 2024 لجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري خلال مباراة بالدوري الممتاز. ورغم إجراء تدخل طبي لتركيب دعامة وتقديم العلاج اللازم، إلا أن وجود خلل جيني لديه تسبب في تصلب مبكر بالشرايين التاجية ومشكلات صحية أدت إلى وفاته.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة منذ قليل عن نتائج تحقيقاتها الموسعة في وفاتي اللاعبين أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر) ومحمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي)، حيث استمعت لأقوال مسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية بالناديين، بجانب خبراء في الطب الشرعي والرياضي.