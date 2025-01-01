النهاية الحزينة لمحمد شوقي عبد العزيز: أزمة قلبية حادة أودت بحياته

أعلنت النيابة العامة أن اللاعب محمد شوقي عبد العزيز، لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، توفي يوم 19 نوفمبر 2024 بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة أثناء مباراة بدوري القسم الثاني. وأوضحت التحقيقات أن اللاعب نُقل سريعًا بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى الزرقا المركزي، التي تبعد مسافة قصيرة عن مكان الواقعة. ورغم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن مضاعفات الإصابة على المخ والكلى أودت بحياته بعد أيام قليلة في العناية المركزة.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة منذ قليل عن نتائج تحقيقاتها الموسعة في وفاتي اللاعبين أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر) ومحمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي)، حيث استمعت لأقوال مسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية بالناديين، بجانب خبراء في الطب الشرعي والرياضي.