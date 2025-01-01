«الغرباوي» يطالب كورال طلاب بورسعيد بغناء أغنية ست الحبايب عرفانا لمديرة إدارة شمال

بعد 36 سنه..ترند المعلم بشكل مختلف ببورسعيد.. أغنية «ست الحبايب» تفجر البكاء دموع الفرحة لمس عزيزة رفعت وجميع المعلمين

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«الغرباوي» يطالب
«الغرباوي» يطالب كورال طلاب بورسعيد بغناء أغنية ست الحبايب

فاجئ طاهر الغرباوي مدير مديريه التربيه والتعليم بمحافظه بورسعيد جميع الحضور، اليوم الاربعاء، وأثناء فعاليات افتتاح إحدى الإدارات التعليميه ببورسعيد، بان قاطع الكورال مطالبا إياهم أن يقوموا بغناء أغنيه «ست الحبايب يا حبيبه» واهدائها للاستاذه عزيزه مديره إداره شمال التعليمية على طريقه ترند المعلم ولكن بشكل مختلف.

 

«الغرباوي»  يطالب كورال طلاب بورسعيد بغناء أغنية ست الحبايب عرفانا لمديرة إدارة شمال

انهالت الدموع من مس عزيزه مديره إداره شمال التعليميه ببورسعيد، وانتشرت الفيديو على صفحات السوشيال ميديا المحلية ببورسعيد، الذي يجسد الدموع والبكاء بين كافه الحضور من المعلمات، واندفع الجميع لاحتضان مس عزيزة عرفانا بقيمتها ومجهوداتها في العمليه التعليميه، وسط حاله من البكاء انتابت الرجال والنساء الحضور.

«الغرباوي»  يطالب كورال طلاب بورسعيد بغناء أغنية ست الحبايب عرفانا لمديرة إدارة شمال


تزامن التكريم البسيط باهداء أغنيه «ست الحبايب يا حبيبه» لمس عزيزه مع اقتراب طلوعها على المعاش بعد العمل 36 عام بالتربية والتعليم خلال الأشهر القليلة القادمة فأقدم الجميع على تقديم التهنئة لها.

«الغرباوي»  يطالب كورال طلاب بورسعيد بغناء أغنية ست الحبايب عرفانا لمديرة إدارة شمال

انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا الفيديو التي يجسد البكاء الجماعي حبا وعرفانا وتقديرا لمجهودات مس عزيزه المديره المثاليه، والتي تفانت طول رحله عملها داخل التربية والتعليم في تجسيد الصوره المثالية للمعلمه الام، والمديره الخلوقه التي تحتوي كل العاملين معها اخذ الجميع على صفحات السوشيال ميديا بالتعبير عن جمال الفيديو قائلين "هو ده الترند المعلم على حق".

ادارات التعليمية التربية والتعليم السوشيال ميديا العملية التعليمية صفحات السوشيال ميديا محافظة بورسعيد

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