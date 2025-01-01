النيابة تكشف مخالفات إدارية في سفر أحمد رفعت: قرارات حاسمة ضد المسؤولين

حوادث
أحمد رفعت
أحمد رفعت

 

أعلنت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في وفاة اللاعب أحمد السيد رفعت، وجود مخالفات إدارية شابت إجراءات سفره إلى الخارج.

 

 وأكدت النيابة أن الجهات الإدارية المعنية اتخذت قرارات صارمة بحق المتسببين في هذه المخالفات لضمان عدم تكرارها وحماية حقوق اللاعبين مستقبلًا.

 

وكانت قد أعلنت النيابة العامة منذ قليل عن نتائج تحقيقاتها الموسعة في وفاتي اللاعبين أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر) ومحمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي)، حيث استمعت لأقوال مسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية بالناديين، بجانب خبراء في الطب الشرعي والرياضي.

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