توصيات النيابة لحماية الرياضيين: الفحص الجيني والكشوفات الطبية في المقدمة

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة

 

أعلنت النيابة العامة، في ضوء تحقيقاتها بشأن وفاة اللاعبين أحمد السيد رفعت ومحمد شوقي عبد العزيز، عن توصيات مهمة لحماية حياة الرياضيين. 

 

وشملت التوصيات إجراء فحص جيني لجميع اللاعبين للتنبؤ بالأمراض المحتملة، وإجراء كشوف طبية متقدمة قبل المشاركة في أي بطولات محلية أو دولية، مع إلزام الأندية باتباع تلك الإجراءات حفاظًا على صحة اللاعبين.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة منذ قليل عن نتائج تحقيقاتها الموسعة في وفاتي اللاعبين أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر) ومحمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي)، حيث استمعت لأقوال مسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية بالناديين، بجانب خبراء في الطب الشرعي والرياضي.

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