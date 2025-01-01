إنقاذ اللاعبين في المستقبل.. النيابة تطالب بتزويد الأندية بأحدث الأجهزة الطبية

أعلنت النيابة العامة عن ضرورة تجهيز الأندية المصرية بمختلف درجاتها بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف اللاعبين في الحالات الطارئة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توصياتها لضمان سرعة التدخل الطبي في حالة تعرض أي لاعب لإصابة أو أزمة صحية أثناء المباريات أو التدريبات.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة منذ قليل عن نتائج تحقيقاتها الموسعة في وفاتي اللاعبين أحمد السيد رفعت (لاعب نادي مودرن فيوتشر ومنتخب مصر) ومحمد شوقي عبد العزيز (لاعب نادي كفر الشيخ الرياضي)، حيث استمعت لأقوال مسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية بالناديين، بجانب خبراء في الطب الشرعي والرياضي.