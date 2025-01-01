مصر تدين حادث الدهس في مدينة "نيو اورليانز" بالولايات المتحدة الأمريكية



أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، بيانا صحفيا، بشأن واقعة الدهس التي وقعت في إحدى الولايات الأمريكية، معربة عن إدانتها للواقعة، وخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

وجاء نص البيان كالآتي:

تعرب جمهورية مصر العربية، عن إدانتها لحادث الدهس المأساوي الذي وقع صباح اليوم الأول من يناير ۲۰۲٥ في مدينة "نيو أورليانز" بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.



وتؤكد جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، على تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وتجدد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين.