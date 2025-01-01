"شيكات مسبقة" تضمن لزيزو عقده مع الزمالك



كشف الإعلامي محمد شبانة عن مقترح من والد أحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك ووكيل أعماله لحل أزمة تجديده مع القلعة البيضاء.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن مشكلة تجديد زيزو تكمن في المبلغ المدعوم من رجال الأعمال والذي سيحصل عليه كل عام وليس مقدما حيث يرغب والد زيزو في اضافته داخل العقد وهو ما يرفضه الزمالك.

واضاف شبانة أن والد زيزو إقترح على الإدارة الحصول على شيكات مسبقة من رجال الأعمال الداعمين للصفقة على ان يتم تحصيلها في مواعيد لاحقة وان يكون التعامل بين الإدارة ورجال الأعمال بعيدا عن زيزو على أن يكتب المبلغ كاملا في عقد اللاعب مع النادي.