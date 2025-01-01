عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برينتفورد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جي تك كوميونيتي"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال وبرينتفورد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تمبر، جابرييل ماجاليس، ويليام ساليبا، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: جابرييل خيسوس، جابرييل مارتينيلي، إيثان نوانيري.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد برينتفورد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.