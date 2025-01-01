تزامنًا مع احتفالات بدء العام الميلادي الجديد

وكيل صحة الإسماعيلية تقود حملة للتفتيش على 9 منشآت غذائية

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اعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أنه وفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي خلال أيام الأعياد والاحتفالات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار الحملات على المنشآت الغذائية لضبط وإحكام المتابعة والرقابة على الأسواق، شنَّت إدارة مراقبة الأغذية برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، حملة على بعض المنشآت الغذائية؛ للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشارت وكيل وزارة صحة الإسماعيلية إلى أن الحملة على المحال التجارية قامت بالمرور على 9 منشآت غذائية تشمل محال حلوى، محال أسماك، كافيهات، مطاعم، وتم سحب عينات متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن إعدام 65 كيلو من السلع منتهية الصلاحية، وتحرير إجمالي 67 محضر مخالفات، تنقسم إلى 60 محضر جنحة صحية، و7 محاضر نظافة، وتوصية بالغلق لعدد 3 منشآت تنوعت بين منشأة لعدم وجود رخصة، ومنشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة ومنشأة لعدم وجود رخصة ووجود خطر داهم على الصحة العامة، وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفات التي تم رصدها وعدم وجود الاشتراطات الصحية الواجب توافرها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تمت الحملة تحت إشراف مدير إدارة الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية وبمعرفة مسئولي مراقبة الأغذية بإدارة الإسماعيلية الصحية.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

صحة الإسماعيلية المنشآت الغذائية الرقابة

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