محافظ الجيزة يتفقد أعمال اصلاح الهبوط الأرضي بشوارع ابو النمرس والحوامدية

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال الإصلاح الجارية للهبوط الأرضى الذى وقع بشارع على سلامة بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس نتيجة كسر بخط لمياه الشرب.

وخلال تفقده لأعمال الإصلاح إستمع المحافظ لمخطط الأعمال من مسؤولي الشركة المنفذة وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات.

حيث إطمأن المحافظ على إنتهاء أعمال تطهير خط المياه وإعادة خدمة مياه الشرب للمناطق المتأثرة مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والدفع بفرق العمل الإضافية لسرعة الإنتهاء من إصلاح خط الصرف الصحى مع الإلتزام بالمواصفات اللازمة وإعادة الشئ لأصلة بطبقة الطريق. 
ووجه المحافظ بسرعة التنسيق والمتابعة الدورية لضمان الإنتهاء من الأعمال وفقا للجداول المحددة دون تأخير ورفع كفاءة وإعادة تمهيد الطريق لفتحه أمام حركة المارة والمركبات بصورته الطبيعية. 
شملت جولة المحافظ تفقد موقع الهبوط الأرضى بمنطقة العطور بالعزبة الشرقية بمركز ومدينة الحوامدية نتيجة كسر بأحد خطوط الصرف الصحى موجها بسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والمتابعة الدورية لضمان الإلتزام بالمواصفات الفنية وإعادة الشئ لأصله ورفع ناتج الأعمال.
كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مسؤلى شبكات المرافق ومراجعة كافة الشبكات الخاصة بخطوط مياه الشرب والصرف الصحى خاصة بالقرى لبيان سلامة التربة المحيطة بها وبحث التدعيمات الهندسية اللازمة لمنع تكرار الهبوطات.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وأحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.

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