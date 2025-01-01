خطوات حجز تذاكر مترو الرياض 1446 والسعر الرسمي

تقدم لكم بوابة الفجرالإلكتروني خطوات حجز تذاكر مترو الرياض الجديد 1446 بعد إعلان الأسعار رسميًا، بعد بدأ أول رحلاته في ثلاث مسارات، هذا المشروع الضخم الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتي افتتحت مترو الأول من ديسمبر 2024، أول رحلات مترو الرياض الذي يعمل على ثلاثة مسارات من اصل 6 مسارات، بدأ العمل في المسارات الأولي من (الخط الأزرق لمحور العليا إلى البطحاء، والخط الأصغر من محور طريق مطار الملك خالد الدولي، والخط البنفسجي لمحور طريق عبد الرحمن بن عوف إلى طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إطلاق خدمة مترو الرياض الجديد في 1 ديسمبر 2024، مع بداية رحلاته على ثلاثة مسارات من أصل ستة، وهي خطوة هامة في مشروع النقل العام الذي تشرف عليه الهيئة ويهدف إلى تحسين التنقل داخل العاصمة. الافتتاح الذي حضره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جاء ضمن المرحلة الأولى للمشروع، ويُتوقع أن يسهم بشكل كبير في تقليل الازدحام المروري وتوفير وسائل نقل أسرع وأكثر أمانًا للمواطنين والمقيمين.

المسارات التي تم تدشينها تشمل الخط الأزرق الذي يربط بين محور العليا والبطحاء، والخط الأصغر الذي يمتد من طريق مطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى الخط البنفسجي الذي يمر عبر طريق عبد الرحمن بن عوف وطريق الشيخ حسن بن حسين بن علي.

أما عن باقي المسارات، فتخطط الهيئة لافتتاح المسار الثاني للخط الأحمر في منتصف ديسمبر 2024، الذي سيربط محور الملك عبد الله، فيما سيتم تشغيل الخط الأخضر (المسار 5) من محور الملك عبد العزيز. أما المسار البرتقالي فينطلق من المدينة المنورة في بداية يناير 2025. وبهذا تكون الهيئة قد أكملت تشغيل كافة المسارات الستة لمترو الرياض.

خطوات حجز تذاكر مترو الرياض الجديد 1446

وفيما يتعلق بحجز تذاكر المترو، يمكن للمستخدمين الآن حجز التذاكر بكل سهولة عبر تطبيق "درب" الذي يمكن تحميله من متجر جوجل بلاي أو آبل ستور. تتطلب عملية الحجز خطوات بسيطة تشمل:

تحميل تطبيق "درب" من المتجر الخاص بجهازك. إنشاء حساب جديد عبر إدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني. تحديد المسار الذي ترغب في استخدامه من خريطة المترو. اختيار نوع التذكرة والفئة المناسبة. اختيار طريقة الدفع المفضلة (بنك أو بطاقة ائتمان). في لحظات، ستظهر لك التذكرة الإلكترونية التي يمكن مسحها عند بوابة المترو.

من خلال هذه الخدمة الرقمية، يصبح من السهل على الركاب استخدام مترو الرياض بشكل سريع وآمن، مع الاستفادة من التجربة التكنولوجية المتطورة التي توفرها الهيئة الملكية لمدينة الرياض.