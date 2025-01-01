الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان منطقة جباليا

وجه الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، تحذيرا عاجلا إلى سكان قطاع غزة المتواجدين بالمنطقة D3 منطقة جباليا، وعلى وجه الخصوص في البلوكات 761 و762 و763.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تحذير مسبق قبل شن هجوم.

وأفاد في بيانه بأن المنظمات المسلحة أطلقت من جديد القذائف الصاروخية على تلك المنطقة التي تم تحذيرها مرات عديدة في الماضي.

وطالب الجيش في البيان من سكان منطقة D3 الانتقال فورا إلى المآوي في مركز مدينة غزة.



وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 17 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين من عائلات بدرة وأبو وردة وطروش في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل فلسطينية إنها "المجزرة الأولى في عام 2025".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ453، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات استهدفت مخيمي جباليا والبريج كما نسفت مباني سكنية في بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.553 قتيلا و108.379 مصابا.