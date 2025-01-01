تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

الفجر الرياضي
البنك الأهلي
البنك الأهلي

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة غزل المحلة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع::محمود الجزار، محمد عبد الغنى، اسحاق يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: سيرجى اكا، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال

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خط الهجوم: اسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

عبد العزيز البلعوطى، ألفا كيتا، محمد فتحى، خالد شيفو، أحمد النادرى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولى، عبد اللطيف جريندو.

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