بخطوات بسيطة وسريعة لعام 2025..تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا عبر أبشر absher.sa

أصبح تجديد جواز السفر السعودي في عام 2025 عملية سهلة ومتاحة للجميع عبر منصة أبشر الإلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الجوازات إلا في حالات استثنائية. وتأتي هذه الخدمة في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية. من خلال خطوات بسيطة وشروط واضحة، يمكن للمواطنين تجديد جوازاتهم من منازلهم بكل سهولة. ويشمل ذلك تسديد الرسوم إلكترونيًا، رفع الصور المطلوبة، وتحديد طريقة استلام الجواز الجديد عبر البريد أو الحضور شخصيًا. في السطور التالية.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي 2025 إلكترونيًا عبر أبشر absher.sa، أصبح تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا عبر منصة أبشر (2025) عملية سهلة وسريعة، دون الحاجة لزيارة مكاتب الجوازات إلا في حالات استثنائية، نستعرض بالتفصيل خطوات وشروط تجديد جواز السفر السعودي.

تجديد جواز السفر السعودي إلكترونيًا عبر أبشر absher.sa.. الشروط الأساسية لتجديد جواز السفر السعودي

قبل البدء في عملية التجديد عبر منصة أبشر، تأكد من استيفاء الشروط التالية:

حساب مفعل على منصة أبشر: تحديث بياناتك الشخصية والمعلومات المسجلة. سداد رسوم التجديد: تسديد الرسوم من خلال نظام سداد البنكي. صلاحية الهوية الوطنية: يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

بالنسبة للأطفال والقُصّر، يجب أن يتم التجديد بواسطة ولي الأمر. الصور الشخصية: رفع صورة حديثة عبر منصة أبشر، أو التأكد من صحة الصورة المسجلة مسبقًا. استلام الجواز: اختيار التوصيل عبر البريد السعودي (سُبل) أو تحديد موعد لاستلامه من إدارة الجوازات.

خطوات تجديد جواز السفر عبر أبشر

الدخول إلى منصة أبشر:

زيارة الموقع الرسمي absher.sa.

اختيار "أبشر أفراد" وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

الوصول إلى خدمات الجوازات:

من القائمة الرئيسية، اختر "خدماتي".

اضغط على "الجوازات" ثم "تجديد جواز السفر".

تحديد الشخص المراد تجديد جوازه:

إذا كنت تجدد لنفسك، اختر اسمك.

إذا كنت تجدد لأحد أفراد الأسرة أو المعالين، حدد اسم المستفيد.

اختيار مدة صلاحية الجواز:

اختر بين: 5 سنوات مقابل 300 ريال سعودي. 10 سنوات مقابل 600 ريال سعودي (لمن تجاوزوا 21 عامًا).



مراجعة البيانات والتأكيد:

تأكد من صحة البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية.

تحقق من عنوان التوصيل إذا اخترت خدمة البريد.

إتمام العملية:

اضغط على "تأكيد".

ستظهر رسالة تؤكد نجاح طلب التجديد.

استلام الجواز:

إذا اخترت التوصيل عبر البريد السعودي (سُبل)، ستتلقى إشعارًا بتفاصيل الشحنة.

في حالة اختيار الاستلام اليدوي، احجز موعدًا عبر أبشر لاستلام الجواز من إدارة الجوازات.

ملاحظات هامة:

لا يمكن تجديد الجواز إذا كان هناك مخالفات مرورية مسجلة، ويجب تسديدها مسبقًا.

عند استلام الجواز الجديد، يجب تسليم الجواز القديم.

الصورة الشخصية يجب أن تكون مطابقة للمعايير الرسمية.

تجديد جواز السفر السعودي أصبح الآن في متناول الجميع بخطوات إلكترونية سهلة، تعكس تطور الخدمات الرقمية في المملكة وسعيها لتوفير تجربة مريحة وآمنة للمواطنين.