ختام ورشة تدريبية على مكافحة مرض التراكوما بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة انتهاء فعاليات الدورة التدريبية لمكافحة مرض التراكوما وذلك فى إطار الاستعداد لإعلان مصر خاليه من التراكوما 2027

نظمت الورشة الادارة العامة للمتوطنة تحت إشراف الدكتورة سحر على مدير الإدارة وبالتعاون مع إدارة الترصد بالمديرية ومستشفى رمد المنصوره بتدريب أطباء الرمد ومسؤلى الترصد بالمستشفيات التابعه لمحافظة الدقهليه

اشتمل التدريب على محاضرات نظرية عن مرض التراكوما والوضع الوبائى الحالى للمرض وطرق انتقاله والوقاية منه وذلك من خلال المحاور الخمسه لاستراتيجية وزاره الصحه للقضاء عليه

كما تضمن ورشة عمل على معايير فحص وتشخيص وعلاج حالات التراكوما تحت إشراف الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى الرمد بالإضافة إلى تدريب مسؤلى الترصد بالمستشفيات على طرق الابلاغ وذلك فى إطار ادراج مرض التراكوما ضمن الامراض المدارية المستهدفه بالترصد تحت إشراف الدكتورة رشا مسعد مديرادارة الوبائيات بالمديرية

