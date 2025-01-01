ختام ورشة تدريبية على مكافحة مرض التراكوما بالدقهلية

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جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة الصحة  انتهاء  فعاليات الدورة التدريبية لمكافحة مرض التراكوما وذلك فى إطار الاستعداد لإعلان مصر خاليه من التراكوما 2027
نظمت الورشة الادارة العامة للمتوطنة تحت إشراف الدكتورة سحر على مدير الإدارة وبالتعاون مع إدارة الترصد بالمديرية  ومستشفى رمد المنصوره بتدريب أطباء الرمد ومسؤلى الترصد بالمستشفيات التابعه لمحافظة الدقهليه
اشتمل التدريب على محاضرات نظرية  عن مرض التراكوما والوضع الوبائى الحالى للمرض وطرق انتقاله والوقاية منه وذلك من خلال المحاور الخمسه لاستراتيجية وزاره الصحه للقضاء عليه 
كما تضمن ورشة عمل على  معايير فحص وتشخيص وعلاج حالات التراكوما  تحت إشراف الدكتور أحمد حسان مدير مستشفى الرمد بالإضافة إلى تدريب مسؤلى الترصد بالمستشفيات على طرق الابلاغ وذلك فى إطار ادراج مرض التراكوما ضمن الامراض المدارية المستهدفه بالترصد  تحت إشراف الدكتورة رشا مسعد مديرادارة الوبائيات بالمديرية
 

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