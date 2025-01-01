هاتف تسلا الجديد Tesla Model Pi 2024: مواصفات مذهلة وسعر عالمي

أطلقت شركة تسلا هاتفها الذكي الجديد Tesla Model Pi 2024 بتقنيات مبتكرة تضعه في مصاف الهواتف الأكثر تطورًا في العالم. هذا الهاتف يمثل خطوة كبيرة في عالم التكنولوجيا، حيث يجمع بين الأداء الفائق والتصميم العصري، مما يجعله منافسًا قويًا لعلامات تجارية رائدة مثل آيفون.

مواصفات هاتف Tesla Model Pi 2024

يتميز هاتف تسلا الجديد بمجموعة من المواصفات التي تضعه في مقدمة سوق الهواتف الذكية، أبرزها:

تكنولوجيا فريدة:

قدرة على تغيير ألوان الجهاز حسب حالة الطقس.

إمكانية تعدين العملات الرقمية مباشرة من الهاتف.

تصميم وأداء:

شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.85 بوصة ودقة 2532 × 1170 بكسل.

بحجم 6.85 بوصة ودقة 2532 × 1170 بكسل. تصميم مقاوم للخدوش بزجاج Gorilla Glass الإصدار السادس.

الإصدار السادس. معالج متطور يضمن أداءً سلسًا وسريعًا.

الكاميرا:

كاميرا متطورة تلتقط الصور بجودة عالية جدًا، تلبي احتياجات التصوير الاحترافي.

البطارية:

بطارية ليثيوم أيون بسعة 5500 مللي أمبير، تدوم ليومين من الاستخدام المتواصل.

أداء الشاشة:

دعم HDR و Dolby Vision لتجربة مشاهدة غامرة.

و لتجربة مشاهدة غامرة. معدل تحديث 120 هرتز لتجربة استخدام أكثر سلاسة.

الذاكرة:

ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، مما يعزز الأداء مع التطبيقات الثقيلة والألعاب.

أطلقت شركة تسلا هاتفها الذكي الجديد Tesla Model Pi 2024 بتقنيات مبتكرة تضعه في مصاف الهواتف الأكثر تطورًا في العالم. هذا الهاتف يمثل خطوة كبيرة في عالم التكنولوجيا، حيث يجمع بين الأداء الفائق والتصميم العصري، مما يجعله منافسًا قويًا لعلامات تجارية رائدة مثل آيفون.

مواصفات هاتف Tesla Model Pi 2024

يتميز هاتف تسلا الجديد بمجموعة من المواصفات التي تضعه في مقدمة سوق الهواتف الذكية، أبرزها:

تكنولوجيا فريدة:

قدرة على تغيير ألوان الجهاز حسب حالة الطقس.

إمكانية تعدين العملات الرقمية مباشرة من الهاتف.

تصميم وأداء:

شاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.85 بوصة ودقة 2532 × 1170 بكسل.

بحجم 6.85 بوصة ودقة 2532 × 1170 بكسل. تصميم مقاوم للخدوش بزجاج Gorilla Glass الإصدار السادس.

الإصدار السادس. معالج متطور يضمن أداءً سلسًا وسريعًا.

الكاميرا:

كاميرا متطورة تلتقط الصور بجودة عالية جدًا، تلبي احتياجات التصوير الاحترافي.

البطارية:

بطارية ليثيوم أيون بسعة 5500 مللي أمبير، تدوم ليومين من الاستخدام المتواصل.

أداء الشاشة:

دعم HDR و Dolby Vision لتجربة مشاهدة غامرة.

و لتجربة مشاهدة غامرة. معدل تحديث 120 هرتز لتجربة استخدام أكثر سلاسة.

الذاكرة:

ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، مما يعزز الأداء مع التطبيقات الثقيلة والألعاب.

سعر Tesla Model Pi 2024 في الأسواق العربية والعالمية

يأتي الهاتف بأسعار تنافسية تراعي اختلاف الأسواق، وهي كالتالي:

في الولايات المتحدة الأمريكية: بين 999 و1299 دولار أمريكي.

بين 999 و1299 دولار أمريكي. في مصر: بين 49،600 و64،500 جنيه مصري.

بين 49،600 و64،500 جنيه مصري. في السعودية: بين 4000 و5000 ريال سعودي.

بين 4000 و5000 ريال سعودي. في الإمارات: بين 3700 و18،000 درهم إماراتي.

تأثير الإطلاق على سوق الهواتف الذكية

مع الإعلان عن هاتف Tesla Model Pi 2024، أظهر الجمهور اهتمامًا كبيرًا بهذا الإصدار الذي يُتوقع أن يحدث نقلة نوعية في تصميم وأداء الهواتف الذكية. بفضل ميزاته الفريدة وأسعاره التنافسية، أصبح الهاتف محط أنظار عشاق التكنولوجيا والابتكار.