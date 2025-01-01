سعر سبيكة ذهب 20 جرام btc اليوم في سوق الصاغة

يشهد سوق الذهب تقلبات سعرية مستمرة بما في ذلك السبائك الذهبية والعملات. مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في المعدن النفيس كملاذ آمن، يحرص العديد من المستثمرين والمستهلكين على متابعة سعر سبيكة الذهب بشكل يومي لاتخاذ قراراتهم المالية بوعي. المستثمرين والمستهلكين. يعتبر الذهب من أهم الأدوات الاستثمارية التي تحظى بمتابعة دقيقة من المهتمين، حيث يُنظر إليه كملاذ آمن في ظل التغيرات الاقتصادية.

من المعروف أن سوق الذهب يشهد تغيرات سعرية سريعة، الأمر الذي يصعب على العديد من المستثمرين والمستهلكين اختيار اللحظة الأنسب للشراء.. من خلال المتابعة المستمرة للأسعار

في هذا السياق، تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية أحدث أسعار الذهب والسبائك الذهبية في السوق المصري اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، مع تفاصيل شاملة حول حركة السوق. تؤثر بشكل كبير على قرارات في السطور التالية:

أسعار الذهب في مصر اليوم بالجنيه المصري:

أسعار الدهب.. عيار 24:

سعر البيع: 4274.25

سعر الشراء: 4251.50

أسعار الدهب..عيار 22:

سعر البيع: 3918

سعر الشراء: 3897.25

أسعار الدهب..عيار 21 (الأكثر تداولًا):

سعر البيع: 3740

سعر الشراء: 3720

أسعار الدهب..عيار 18:

سعر البيع: 3205.75

سعر الشراء: 3188.50

أسعار الدهب..عيار 14:

سعر البيع: 2493.25

سعر الشراء: 2480

أسعار الدهب.. عيار 12:

سعر البيع: 2137.25

سعر الشراء: 2125.75

أسعار الدهب..عيار 9:

سعر البيع: 1602.75

سعر الشراء: 1594.25

أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم:

سعر سبيكة ذهب..أونصة ذهب (31.1 جرام): 134،788.00

سعر سبيكة ذهب.. سبيكة 1 جرام: 4،340.00

سعر سبيكة ذهب.. سبيكة 10 جرام: 43،340.00

سعر سبيكة ذهب.. سبيكة 100 جرام: 433،400.00

سعر سبيكة ذهب..سبيكة 250 جرام: 1،076،500.00

سعر سبيكة ذهب.. سبيكة 1 كيلو: 4،304،000.00

أسعار العملات الذهبية: