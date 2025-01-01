بعثة الأهلي تصل الجزائر استعدادًا للقاء شباب بلوزداد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

استغرقت الرحلة من مطار القاهرة وحتى  الجزائر ما يقرب من 4 ساعات.

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وكان الأهلي قد خاض مرانه الختامي قبل السفر أمس الثلاثاء، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

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