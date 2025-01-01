محافظ الجيزة: انتهاء الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية المنوات بأبو النمرس

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال الإختبارات التجريبية لغرفة المحولات الكهربائية الخاصة بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس.

وذلك في اطار سعي محافظة الجيزة نحو تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات الصرف الصحي للقرى المحرومة.

وأعلن محافظ الجيزة عن إنتهاء الأعمال وجاهزية المحطة للعمل والتشغيل التجريبي للإنضمام لشبكة خدمات مرفق الصرف الصحى بمركز ومدينة أبو النمرس قريبًا. 
جاء ذلك خلال مرور المحافظ لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بنطاق المدينة والتى أشار خلالها إلى أن المحطة من المقرر أن تخدم قرى ( المنوات، ميت شماس، ميت قادوس) بقدرة ٥٠ الف م٣/يوم من خلال رفع ناتج الصرف لمحطة المعالجة الرئيسية. 
كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمنيل شيحة والتى تخدم قرى ( منيل شيحة، طموه، عرب منيل شيحة، عرب التل) بقدرة ٤٥ الف م٣ / يوم. 
تفقد المحافظ غرف المحولات والعمرة، موجها مسؤلى الصرف الصحى بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء للإنتهاء من توصيل خط الكهرباء الخاص بالمحطة وإنهاء الأعمال الفنية الخاصة به لتحقيق الاستفادة من المحطة. 

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وأحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.

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