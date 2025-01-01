صورة شيرين عبدالوهاب تثير التساؤلات وتشعل الجدل بين جمهورها



شيرين عبدالوهاب تشعل الجدل بصورة جديدة نشرتها عبر حساباتها، حيث احتفلت فيها بوداع عام 2024 واستقبال العام الجديد 2025، مما أثار موجة من التعليقات والتساؤلات بين جمهورها حول الرسائل التي تحملها الصورة.

شاركت شيرين عبدالوهاب جمهورها البالغ 12 مليون متابع على حسابها القديم عبر إنستجرام بصورة خاصة، مرفقة برسالة قصيرة كتبت فيها: “سنة جديدة سعيدة 2025.. شيرين عبدالوهاب”.

منشور شيرين عبد الوهاب

وتساءل أحد المتابعين: “الأكونت رجع؟”، لترد المطربة ساندي: “أيوة رجع”، ما أكد استعادة شيرين حسابها القديم. وانهالت التعليقات من جمهورها، وجاءت أبرزها: “وربي يا مرحبا صدق؟!”، “مرحبًا بعودتك”، “كل سنة وانتِ طيبة يا شوشو”، “أرجعي قوية لأن صوتك رائع”.



وعلى الرغم من عودتها إلى الحساب القديم، تمتلك شيرين حسابًا آخر يضم 1.2 مليون متابع. يُذكر أن الفنانة كانت قد حذرت عبر حسابها على منصة “X” من التعامل مع حساباتها القديمة بسبب نزاع قضائي مع شركة روتانا، مؤكدة أن تلك الحسابات لم تكن تحت سيطرتها خلال الفترة الماضية.

شيرين التي عادت للساحة الفنية بعد فترة من الغياب، حققت نجاحًا ملحوظًا بأحدث أعمالها، حيث طرحت أغاني مثل “خاصمت النوم” و“عودتني الدنيا”، كما أحيت حفلات مميزة كان آخرها في دبي، ما لاقى إعجابًا كبيرًا من جمهورها.