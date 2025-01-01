وسائل إعلام: انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيغاس

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بوابة الفجر



قالت وسائل إعلام أمريكية مساء يوم الأربعاء 1 يناير 2025، إن سيارة من طراز "تسلا سايبرترك" انفجرت أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيغاس.

وأفاد تقارير إخبارية بأن الانفجار إلى أدى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان.

كما ذكرت أنه تم إخلاء فندق ترامب في لاس فيغاس بعد انفجار السيارة.

ووفقا لقناة "News 3 Las Vegas" استجاب رجال الإطفاء للحريق.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها أحد المتواجدين بفندق ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في السيارة.

ويسمع في أحد المقاطع صوت انفجارات خارج البوابة الرئيسية للفندق

اخلاء فندق إعلام أمريكي التواصل الاجتماعي البوابة الرئيسية

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