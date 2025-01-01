أوقاف الفيوم.. ختام الأسبوع الثقافي بالإدارات الفرعية

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بوابة الفجر

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات الأسبوع الثقافي في (17)مسجد بواقع مسجد من كل إدارة بمديرية أوقاف الفيوم، بعد صلاة العشاء مباشرة. 

وقد تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: ” مظاهر تكريم الإنسان في الإسلام “،وذلك بتوجيهات من الدكتور أسامة السيد الأزهري،وزير الأوقاف،وبرعاية فضيلة الدكتور/محمود الشيمي،وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،وبمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وخلال هذه اللقاءات،أكد العلماء أن الله تبارك وتعالى ختم رسالات السماء برسالة القرآن وجعله رحمة للعالمين جميعًا، وزخرت آياته بتكريم الإنسان قال تعالي:﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ وقال عز وجل:" بني آدم"،ولم يقل الإنسان ليوضح ما في القرآن من طبيعة خلق آدم- عليه السلام- وطبيعة ما حدث له من مظاهر التكريم ليذكرنا بالخلق الأول؛ حيث إن الله -عز وجل- خلق آدم بيديه وأسجد له ملائكته، فسجد الملائكة طاعة لأمر الله في أبينا آدم -عليه السلام- فكان اصطفاء هذا اللفظ هو المشير إلى ذلك والدال عليه.

كما أشار العلماء،أن الإنسان في الإسلام مكرم بأصل خلقه، ورسخت الرسالة المحمدية كون هذا التكريم ليس خاصًّا بعنصر دون عنصر، ولا بجنس دون جنس، ولا بلون دون لون، ولا بدين دون دين… وما إلى ذلك، بل البشرية جمعاء سواء في حق التكريم،وانطلاقًا مما تقدم فإن الكرامة الإنسانية قد قررها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة دون تمييز أو استثناء لكل من يتحقق فيه معنى الإنسانية.

الائمة المتميزين الإدارات الفرعية الأسبوع الثقافي أسامة السيد الأزهري الدكتور محمود الشيمي السنة النبوية الشريفة مديرية اوقاف الفيوم وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم

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