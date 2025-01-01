وليد صلاح الدين: المنتخب يسير بشكل جيد.. ونحتاج لمنع التشكيك في الحكام

قال وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، إن الحكام في مصر يخطئون دون عمد، وجميع الأندية تتضرر من حالات تحكيمية وليس نادٍ بعينه، والأهلي والزمالك دائمًا هم من يصلان بالكرة المصرية إلى الأحسن أو الأسوأ.

تصريحات هامة من وليد صلاح الدين عن منتخب مصر

وأضاف وليد صلاح الدين: في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن كل الأندية تحذو حذو الأهلي والزمالك، وبسبب ذلك أصبح الجميع يضغط ويكتب بيانات.

وتابع صلاح الدين: أمنيتي في 2025 هو إلغاء هذه الأمور، خاصة وإننا نسير بشكل جيد في مسألة المنتخب الأول والمنتخبات السنية، والأهلي والزمالك تسيدا إفريقيا، لكن أتمنى ضبط ملف التحكيم ويتم إيقاف فكرة التشكيك في التحكيم وأن يتم تقبل كافة الأخطاء التحكيمية.

وأكمل نجم الأهلي السابق: نحتاج دائمًا إلى العمل على الصيانة في جميع ملاعب مصر، ونحزن جميعا حين نرى الملاعب في الدول العربية الأخرى وليس الدول الأجنبية، وأتمنى أن تكون جميع الملاعب مثل ستاد القاهرة الذي يُعتبر بمثابة حرير.

وأردف مدير الكرة بنادي زد: الدوري صعب ولاعبو زد مجتهدون، والجهاز الفني يعمل بشكل جيد جدا، لكن الدوري الممتاز صعب جدا خلال الموسم الحالي، ونتائجنا ليست سيئة.

واختتم وليد صلاح الدين: نحن في مكان جيد، وتعرضنا لهزيمة واحدة من الأهلي، ونعمل بشكل جيد، والفوز يرفعك مراكز عديدة، والخسارة ترجعك مراكز عديدة للخلف، وذلك بسبب التقارب.