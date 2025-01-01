بيانات الأندية تضرب الكرة في مقتل.. والحكم مثل القاضي ولا يريد الخطأ

تحدث وليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، عن أمنياته بشأن مستقبل الكرة المصرية، مع بداية العام الجديد، وأبرز السلبيات التي يتمنى اختفائها.

بيانات الأندية تضرب الكرة في مقتل

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أتمنى أن نحاول تطوير وتحسين أو إلغاء نظرية المؤامرة في الكرة المصرية، لأنها عالية لدرجة تجعلنا نذهب لمناطق سيئة جدا.

وأضاف وليد صلاح الدين: أسوأ حدث في 2024، هي بيانات الأهلي والزمالك ومن خلفهم الأندية الجماهيرية بشأن الأداء التحكيمي، وهي بيانات تضر الكرة المصرية وتضربها في مقتل.

واختتم مدير الكرة بنادي زد: هل هناك أحد يمكنه التعليق على أحكام القضاء، وهل هناك من يُمكنه تغيير الحكم؟، الحكم مثله مثل القاضي وهو لا يريد أن يُخطئ، إلا لو هناك حكما مغرضا فمن يُثبت ذلك فليأتِ بالدليل.