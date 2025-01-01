عاجل.. جروس طالب لبيب بالتعاقد مع مصطفى محمد

الفجر الرياضي
مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس اجتماع السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك مع حسين لبيب رئيس النادي بشأن خطة صفقات يناير.

جروس طالب لبيب بالتعاقد مع مصطفى محمد

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن جروس عقد اجتماعا مطولا مع حسين لبيب رئيس النادي من أجل الحديث عن النواقص وعن اللاعبين الذين يريدهم واللاعبين الذين يريد رحيلهم.

وتابع كريم رمزي: جروس أخبر لبيب بين السطور أنه يريد فريقا مثل الذي كان يدربه قبل نحو 4 مواسم، والتي كان فيه الونش ومحمود علاء وزيزو وإمام عاشور وساسي والذي كان فريقا خطيرا

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وأكد رمزي، أن جروس طلب التعاقد مع مهاجم وجناحين ومدافع، والسويسري غير مقتنع بالأجانب في الفريق باستثناء التونسي سيف الجزيري، وطلب بقائه مع الفريق.

وتابع رمزي: حسين لبيب أخبر جروس بالظروف الحالية والصعوبات التي يواجهها النادي، خاصة وأن الزمالك لديه أزمة جديدة بسبب المديونيات لاتحاد الكرة، حيث يحتاج الزمالك إلى سداد نحو 60 مليون جنيه.

واختتم كريم رمزي: جروس طلب من حسين لبيب التعاقد مع مصطفى محمد ولو على سبيل الإعارة، ولبيب أخبره بصعوبة الأمر.

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