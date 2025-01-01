رصد هلال شهر رجب بسماء الحدود الشمالية

رُصد مساء اليوم هلال شهر رجب في سماء مدينة عرعر بالحدود الشمالية، وهو أول هلال في العام الميلادي الجديد، وشوهد بالعين المجردة، حيث يزيّن الأفق الجنوب الغربي.



وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان الرمضون أن هلال القمر أصبح أكثر وضوحًا وارتفاعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، ويمكن ملاحظة الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيئًا بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.



ويعود السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، عادًّا هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.