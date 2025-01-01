وكيل أوقاف الفيوم يجتمع بمديري إدارات بندر أول وثان

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عقد فضيلة الدكتور/محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،اليوم الاربعاء،اجتماعًا مع مديري إدارات بندر أول،وثان، والغرق،والعجميين،وطامية ثان بديوان عام المديرية بحضور فضيلة الشيخ/ يحى محمد، مدير الدعوة.

وفي خلال اللقاء،شدد فضيلته على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، ومعلنًا عن قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي، وتطبيقها لضمان تقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد أن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميًّا وفكريًّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية، التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

كما وجه فضيلته بضرورة التواصل المستمر مع المفتشين، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

اختتم فضيلته بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع السادة مديري الإدارات لإسهامها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

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