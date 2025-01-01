الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 29 ألفا و400 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم (الأربعاء) بلغ 29،400 ميجاوات، مقارنة بـ29،300 ميجاوات أمس، في حين سجل الحمل الأدنى يوم أمس 19،011 ميجاوات.





وفي إطار خططها الاستباقية لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية، تعمل الوزارة على تعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب الزيادات في الأحمال من خلال إجراء صيانة دورية لمحطات التوليد وتطوير شبكات التوزيع. وتواكب هذه الجهود التقدم الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث تركز الوزارة على زيادة نسبتها في مزيج الطاقة الكهربائية بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة.





كما أطلقت الوزارة عددًا من الخدمات الجديدة لتيسير التواصل مع الجمهور وتلقي الشكاوى. تشمل هذه الخدمات تطبيقات إلكترونية متاحة عبر موقع الوزارة، الهواتف المحمولة، ومراكز خدمة العملاء، بالإضافة إلى تفعيل الخط الساخن (121) لتقديم الدعم المباشر.





وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع المشتركين، وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة، وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى والبلاغات والاستفسارات. تهدف الوزارة إلى تحسين تجربة المشتركين والعمل على حل مشكلاتهم بأسرع وقت ممكن، بما يعزز ثقة المواطنين ويسهم في تحسين جودة الخدمات.