وكيل أوقاف الفيوم يتفقد أعمال البناء بمساجد إدارة جنوب

محافظات
بوابة الفجر

نفذ الدكتور/ محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،ظهر اليوم الأربعاء،جولة على إدارة أوقاف مركز جنوب الفيوم، تفقد فيها أعمال البناء والحالة الإنشائية لمسجد الرحمن،وأبو مدرة،بقرية الحنفي،والعمدة،بمنشية سكران.

رافق فضيلته في هذه الجولة الشيخ سعيد مصطفى،مدير الإدارة، وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم، عضو لجنة المتابعة بالمديرية.

وخلال الزيارة وجه الشيمى الشكر لكل العاملين بهذه المساجد من مهندسين وفنيين وعمال وحرفيين ومهرة على كل الجهود المبذولة في إعادة تأهيل وصيانة وتطوير بيوت الله (عز وجل)؛ لتكون منارة تهدي الناس إلى أقوم طريق، ولتكون مفتوحة بالنور والرحمة والروحانية والأمان لكافة روادها من ضيوف الرحمن من أبناء مصر الكرام.

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