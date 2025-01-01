الأسهم السعودية تبدأ العام بارتفاع 0.3% بدعم من معظم الشركات

أنهت الأسهم السعودية أولى جلسات العام الجديد على ارتفاع 0.4% لتصل إلى 12077 نقطة بدعم من معظم الشركات على رأسها "الراجحي" وقيم التداول تنخفض.

حافظت السوق على سلسلة ارتفاعها للجلسة الرابعة، إلا أنها لم تعكس أداءها تزايد قوة المشترين في السوق، فلم تستطع السوق أن تتجاوز أعلى ما حققته أثناء الجلسة السابقة مع انخفاض النشاط.

استمرار عدم قدرة السوق في تجاوز 12080 نقطة يعزز فرص عودة الضغوط البيعية لجني الأرباح بعد موجة بلغت 239 نقطة، ومع ذلك تعرض السوق لعمليات بيعية لا تمنع فرص عودة السوق ومواصلة الارتفاع.

تراجعت قيم التداول 43% لتسجل 3.3 مليار ريال، وسيطرت الشركات الصغيرة على أعلى حصة بقيمة 1.9 مليار ريال، فيما كانت الشركات المتوسطة الأقل بقيمة 660 مليون ريال، فيما كانت الشركات الكبيرة الأعلى ارتفاعا بـ0.4%

انخفضت 3 قطاعات مقابل ارتفاع البقية، تصدر المرتفعة "السلع طويلة الاجل" بنحو 1.3%، فيما كان "إنتاج الأغذية" على رأس المتراجعة 0.8%، فيما كانت "البنوك" الأعلى تداولا بقيمة 579 مليون ريال.