فريق الإرشادي البحثي بالفيوم يقوم بزيارة حقول محاصيل الطماطم والفول والخس

نفذ الفريق الإرشادي البحثي بمحافظة الفيوم أنشطة ميدانية متميزة بمركز الفيوم، وقد تضمنت هذه الأنشطة زيارة حقلية موسعة لمتابعة عدد من المحاصيل الزراعية الرئيسية، من بينها الطماطم، والفول، والخس.

وخلال الزيارة، استعرض الفريق الإرشادي حالة المحاصيل في الحقول، مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها المزارعون، مع تقديم الحلول العلمية المناسبة لتحسين الإنتاجية وجودة المحصول، كما جرى تقديم إرشادات عملية حول طرق الزراعة الحديثة وأساليب العناية بالمحاصيل بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.

يأتي هذا النشاط ضمن خطة الإرشاد الزراعي بالمحافظة لتعزيز الوعي الزراعي لدى المزارعين، وتبني تقنيات مستدامة في إدارة الموارد الزراعية، بهدف تحسين مستوى الإنتاج الزراعي وضمان جودة المحاصيل.

وأكد مسؤولو المركز الإرشادي بالفيوم أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تقوية العلاقة بين المزارعين والأجهزة الإرشادية، مما يدعم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة.