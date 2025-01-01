حمله مكثفة على محلات الأعلاف والمزارع بالفيوم للتأكد من تطبيق الشروط والتراخيص المطلوبه

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بوابة الفجر

قامت الإدارة العامة للإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، بقيادة المهندس أيمن نعمان مدير عام إدارة الانتاج الحيواني  بالمرور علي محلات الأعلاف، وكذالك حظائر الماشية ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ومراكز تجمع الالبان  للتأكد من تطبيق الشروط والتراخيص المطلوبه والتجديدات لتراخيص المحلات ومراجعة الدفاتر.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضى 
والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

وتوجيهات الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بالوزاره ورعاية الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم
مرور علي مصنع اعلاف 
قامت إدارة الانتاج الحيواني بمعاينة مزرعة دواجن لتجديد الترخيص بناحية قرية الصالحية 
معاينة حظيرة ماشية اول مره بناحية كفور النيل مركز الفيوم 
ومعاينة تجديد ترخيص لمحل اعلاف بناحية طريق طبهار العجمين مركز الفيوم 
معاينة تجديد ترخيص لمحل اعلاف بناحية قرية أبو عيطه الناصرية مركز أبشواى 
تجديد ترخيص مزرعة دواجن بناحية يوسف الصديق.

 

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