مسلسل "ساعته وتاريخه" يواصل تصدره قائمة الأكثر مشاهدة

الفجر الفني
بوابة الفجر

تواصل شبكة قنوات DMC عرض حلقات مسلسل "ساعته وتاريخه"، ومن المقرر أن تُعرض الحلقة التاسعة غدًا الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً، والحلقة العاشرة مساء الجمعة، ليواصل العمل تصدره قوائم الأكثر مشاهدة والأعلى بحثًا في مصر والوطن العربي منذ انطلاقه.

 

تفاصيل مسلسل ساعته وتاريخه

 

يُعرض المسلسل يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساءً، ويقدمه مجموعة من المواهب ونجوم برنامج "كاستنج"، الذي يُعرض على قناة "dmc".
 

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

 

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول العديد من القضايا المهمة التي تناولتها المحاكم المصرية، ويتم تقديمها في قالب درامي مشوق، وهو من بطولة أحمد أمين وأروى جوده وإخراج عمرو سلامة.

الحلقة العاشرة DMC إخراج عمرو سلامة أروى جودة برنامج كاستنج ساعته وتاريخه شبكة قنوات DMC

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