تامر عاشور يعلن عن تفاصيل تعاونه مع مدين في أغنية "الدنيا" و"جم شرفوا"

الفجر الفني
بوابة الفجر

أعلن النجم تامر عاشور، عن تعاونه مع الملحن مدين من خلال أغنيتين ضمن  أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا،وذلك على هامش  لقائه مع الإعلامية چيهان عبدالله في برنامج" أجمد 7" على "نجوم إف إم ".

 

وأفصح عاشور، عن اسم وتفاصيل  الأغنيتين وهم "الدنيا" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "جم شرفوا" من كلمات الشاعر أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع أمين نبيل.

 

مدين يروج لأحدث أعماله مع تامر عاشور

 

في سياق آخر نشر مدين،  عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الڤيديو الذي أعلن فيه عاشور عن التعاون وعلق عليه قائلًا،:"بسم الله أول اعمالي في 2025 مع أخويا الفنان تامر عاشور اغنيه الدنيا كلمات: احمد_المالكي الحاني: مدين توزيع:احمد_ابراهيم، جم شرفوا كلمات: احمد عيسي الحاني: مدين توزيع: امين نبيل".


جدير بالذكر أن مدين تعاون مع عاشور في عدد كبير من الأغاني وهم" هقدر، ماكملناش، وقت الوداع، كرهيني فيكي، سنين عيشناها، خلصانة الحكاية، حبيبي أنت حبيبي، احنا الدنيا".

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