نسرين أمين تخطف الأنظار في العرض الخاص لـ فيلم الدشاش

الفجر الفني
بوابة الفجر

خطفت النجمة نسرين أمين الأنظار في العرض الخاص لفيلم الدشاش، الذي تقام فعالياته الآن في أحد المولات الشهيرة في القاهرة، وتألقت نسرين في ملابس شتويه من خامة القطيفة باللون الأسود.

 

ومن المقرر أن يقدم محمد سعد في فيلم "الدشاش" دورًا جديدًا بعد غياب دام لسنوات عن السينما، حيث يظهر للمرة الأولى في دور شخصية حادة الطباع تتعرض للعديد من المشاكل، ليقرر بهذه الشخصية التخلي عن طابع الكوميديا الذي غلب على الكثير من أعماله من قبل وكان من أبرز تلك الأعمال: اللمبي، كركر، تتح، كتكوت، بوحه، اللمبي 8 جيجا، تحت الطرابيزة، محمد حسين، وغيرهم من الأعمال.

 

تفاصيل فيلم "الدشاش"
 


وفيلم "الدشاش" بطولة ‏كل من محمد سعد، ‏زينة، باسم سمرة، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، خالد الصاوي، نسرين أمين، ‏ومحمد فهيم، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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وصول محمد سعد لـ العرض الخاص لـ فيلم الدشاش

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