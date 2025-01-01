تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025

تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025

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تفاصيل منظومة تسجيل
تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025

تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025 أعلنت وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تستهدف تعزيز الحوكمة في سوق الهواتف المحمولة بمصر، وتشجيع توطين صناعتها محليًا. تهدف هذه المنظومة إلى ضبط سوق الاتصالات، ومواجهة الممارسات غير القانونية مثل تهريب الأجهزة، مما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني.

تفاصيل المنظومة الجديدة


تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025.. تعمل المنظومة على دعم توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصرية. وأوضح البيان أن الرسوم والضرائب الجمركية على الهواتف المستوردة لم تتغير، وأنه يُسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي مع إعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.

تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025.. طريقة التسجيل الإلكتروني


يمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المستوردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يُتيح الاستعلام عن الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر. تتم عملية التسجيل والسداد بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظفي الجمارك.

مزايا المنظومة الجديدة

  • مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، حيث يتم تهريب 95% من الأجهزة.
  • حماية السوق المحلية من الممارسات غير القانونية.
  • ضمان حصول المواطنين على أجهزة أصلية ومطابقة للمواصفات.
  • تعزيز الشفافية وتوفير الوقت عبر الحلول الرقمية.

أهداف التطبيق الجديد

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خطوات تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة أونلاين لأول مرة في مصر.. إعلان رسمي يغير قواعد الاستيراد

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تطبيق "تليفوني" لتنظيم تسجيل الهواتف المحمولة: القلق والتساؤلات بشأن الرسوم والضرائب

  • تسهيل تسجيل الهواتف للمسافرين بشكل قانوني.
  • حماية الاقتصاد المحلي من الأضرار الناتجة عن تهريب الأجهزة.
  • تشجيع التصنيع المحلي للهواتف المحمولة.

تُطبق المنظومة على الهواتف الجديدة المستوردة فقط، ولا تسري على الأجهزة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025. كما تخضع الهواتف الإضافية لرسوم جمركية تصل إلى 38.5% من قيمتها.


آلية التسجيل الإلكتروني عبر تطبيق "تليفوني"


أتاحت الحكومة تطبيق "تليفوني" لتسهيل تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة. يتيح التطبيق للمواطنين القادمين من الخارج تسجيل أجهزتهم بسهولة، حيث يمكنهم:

  1. الاستعلام عن الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
  2. سداد الرسوم إلكترونيًا خلال فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر.
  3. الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
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تطبيق "تليفوني" لتنظيم تسجيل الهواتف المحمولة: القلق والتساؤلات بشأن الرسوم والضرائب
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