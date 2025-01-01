عاجل.. الشمال القطري يضم نجم الأهلي مجانًا في الموسم المقبل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اقترب نادي الشمال القطري، من ضم أحد لاعبي الأهلي المصري وذلك خلال الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

أكدت قناة الكأس القطرية إن نادي الشمال يقترب من ضم أحد لاعبي الأهلي المصري في صفقة انتقال حر اعتبارًا من الموسم المقبل.

ولم توضح القناة القطرية، اسم لاعب الأهلي الذي سينتقل لصفوف الشمال خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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يشار إلى إن الأهلي قد دخل في مفاوضات مؤخرًا مع الشمال القطري من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح.

ويريد النادي الأهلي، التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح لتدعيم خط هجوم الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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