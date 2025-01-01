إلهام شاهين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في 'سيد الناس'

الفجر الفني
إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت إلهام شاهين تفاصيل مسلسلها الجديد سيد الناس مع عمرو سعد والمقرر عرضه في رمضان 2025، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد.

إلهام شاهين تكشف عن احدث اعمالها 

وقالت إلهام شاهين: سعيدة بالتعاون مع المخرج محمد سامي وبحب شغله دائمًا لأنه يعرف كيف ينجح، وأشارك معه في مسلسل سيد الناس بشخصية اعتماد الهواري، ويضم العمل العديد من النجوم الكبار.

تفاصيل شخصية إلهام شاهين في سيد الناس

وتجسد إلهام شاهين في مسلسل سيد النااس شخصية تدعي اعتماد الهواري، وتدور الاحداث في اطار اجتماعي. 

إلهام شاهين تحتفل بـ رأس السنة 

سبق، شاركت إلهام المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» احتفالها بليلة رأس السنة الميلادية، وظهرت بإطلالة سوداء تتناسب مع أجواء الشتاء رفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، معلقة: «سنة حلوة يا رب فيها أمان وسلام ومحبه بين كل البشر».

إلهام شاهين تحتفل بـ رأس السنة 

سبق، شاركت إلهام المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» احتفالها بليلة رأس السنة الميلادية، وظهرت بإطلالة سوداء تتناسب مع أجواء الشتاء رفقة ابنة شقيقتها إلهام صفي الدين، معلقة: «سنة حلوة يا رب فيها أمان وسلام ومحبه بين كل البشر».

اخر اعمال إلهام شاهين

وكان اخر اعمال إلهام شاهين هو مسلسل حكاية ألفريدو، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، كما دارت أحداثه حول فريد، الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسو (إلهام شاهين) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

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