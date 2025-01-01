أسعار الذهب اليوم في مصر (بالجنيه المصري)

أسعار الذهب والسبائك والعملات الذهبية في مصر اليوم 1 يناير 2025 يشهد سوق الذهب في مصر تقلبات سعرية مستمرة نتيجة عوامل اقتصادية محلية وعالمية، مما يجعل المعدن النفيس خيارًا مفضلًا للمستثمرين والمستهلكين الباحثين عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم. يعد الذهب أحد أهم الأدوات الاستثمارية التي تجذب اهتمامًا كبيرًا نظرًا لقيمته المستقرة نسبيًا في ظل التغيرات الاقتصادية.

أهمية متابعة أسعار الذهب يوميًا



مع التغير السريع في أسعار الذهب، يصبح من الصعب على المستثمرين والمستهلكين تحديد الوقت الأنسب للشراء أو البيع. لذا، تُعد المتابعة اليومية لأسعار الذهب والسبائك والعملات الذهبية ضرورة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بالجنيه المصري)

عيار 24 : سعر البيع: 4274.25 سعر الشراء: 4251.50

: عيار 22 : سعر البيع: 3918 سعر الشراء: 3897.25

: عيار 21 (الأكثر تداولًا) : سعر البيع: 3740 سعر الشراء: 3720

: عيار 18 : سعر البيع: 3205.75 سعر الشراء: 3188.50

: عيار 14 : سعر البيع: 2493.25 سعر الشراء: 2480

: عيار 12 : سعر البيع: 2137.25 سعر الشراء: 2125.75

: عيار 9 : سعر البيع: 1602.75 سعر الشراء: 1594.25

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أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم

سبيكة 1 جرام : 4340.00

: 4340.00 سبيكة 10 جرام : 43،340.00

: 43،340.00 سبيكة 100 جرام : 433،400.00

: 433،400.00 سبيكة 250 جرام : 1،076،500.00

: 1،076،500.00 سبيكة 1 كيلو: 4،304،000.00

أسعار العملات الذهبية اليوم

جنيه ذهب (8 جرام) : 30،360.00

: 30،360.00 نصف جنيه ذهب (4 جرام) : 15،180.00

: 15،180.00 ربع جنيه ذهب (2 جرام): 7590.00

عوامل مؤثرة في سوق الذهب



تعتمد أسعار الذهب على عوامل عدة، منها التغيرات في أسعار الدولار، مستويات التضخم، وأسعار الفائدة عالميًا. كما يلعب الطلب على السبائك والعملات الذهبية دورًا أساسيًا في تحديد الأسعار.



تتأثر أسعار الذهب بعوامل متعددة، منها التغيرات في أسعار الدولار، والتوترات الجيوسياسية، والتضخم، وأسعار الفائدة. نظرًا لتقلب هذه العوامل، يصعب تقديم توقع دقيق لأسعار الذهب في الغد. مع ذلك، تشير بعض المصادر إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية والتغيرات في الأسواق العالمية.

على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، حيث سجلت العقود الفورية 2،624.56 دولار للأوقية، والعقود الآجلة 2،639.30 دولار للأوقية.