تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بجميع المحافظات أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025 بجميع المحافظات، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 23 يناير 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار استعداد الوزارة لتنظيم الامتحانات مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

حرصت الوزارة على مراعاة التوازن في توزيع المواد الدراسية خلال الجدول الزمني المعلن، حيث جاءت المواعيد كالتالي:

محافظة القاهرة

السبت 18 يناير: اللغة الأجنبية والهندسة.

الاثنين 20 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية.

الثلاثاء 21 يناير: الجبر والتربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير: العلوم والكمبيوتر.

الخميس 23 يناير: الدراسات الاجتماعية.

محافظة الجيزة

السبت 18 يناير: اللغة العربية والتربية الرياضية.

الاثنين 20 يناير: الهندسة والدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 يناير: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير: العلوم والتربية الفنية.

الخميس 23 يناير: الجبر والكمبيوتر.

الإجراءات الاحترازية قبل الامتحانات



شددت وزارة التربية والتعليم على الإدارات التعليمية بضرورة استكمال جميع التجهيزات قبل بدء الامتحانات، بما في ذلك:

تعقيم المدارس واللجان الامتحانية لضمان سلامة الطلاب. تجهيز اللجان بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية. التأكد من توزيع الطلاب داخل اللجان مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

مواصفات الأسئلة



طمأنت الوزارة الطلاب بأن الامتحانات ستتضمن أسئلة في مستوى الطالب المتوسط لتسهيل العملية التعليمية، مع التركيز على الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول.



نصائح للاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت 2025

مع تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، يحتاج الطلاب إلى الاستعداد بشكل جيد لضمان تحقيق أفضل أداء. إليك مجموعة من النصائح التي تساعدك على النجاح:

فهم نظام البوكليت

تأكد من فهمك لطريقة توزيع الأسئلة والإجابة في كراسة البوكليت.

حاول الاطلاع على نماذج الامتحانات المتوفرة على موقع وزارة التربية والتعليم لتكون على دراية بالشكل العام للامتحان.

إدارة الوقت خلال الامتحان

ابدأ بالإجابة عن الأسئلة التي تعرفها جيدًا، ثم انتقل إلى الأسئلة الأكثر صعوبة.

خصص وقتًا لكل سؤال بناءً على درجة صعوبته وطول الإجابة المطلوبة.

التركيز على النقاط الأساسية في الدراسة

ركز على الأجزاء التي تم دراستها فعليًا خلال الفصل الدراسي الأول.

تجنب التعمق في موضوعات خارج المنهج المحدد، وراجع ملخصات الدروس والأسئلة الهامة.

التدرب على الكتابة في كراسة البوكليت

استخدم أوراق مشابهة لتنسيق البوكليت أثناء المذاكرة لتعتاد على الإجابة داخل المساحة المخصصة.

راجع إجاباتك دائمًا للتأكد من وضوح الكتابة وصحتها.

تنظيم وقت المذاكرة